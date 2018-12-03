شكرا لقرائتكم خبر عن شوف أول صورة تجمع عائلة "آل شيلبى" فى الموسم الجديد من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عائلة لا تجتمع سوى لافتعال المشاكل والسطو على العصابات الاخري، إنها عصابة "آل شيلبي" التى تسيطر بشكل او بآخر على كل الاعمال داخل مدينة لندن الانجليزية بعد الحرب العالمية الأولى حتى نهاية حقبة الثلاثينيات، و التى تضم كلاً من "تومى شيلبي" و "آرثر شيلبي" و"مايكل جراي"، التى تتجسد فى مسلسل الدراما والأكشن peaky blinders.

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل عن اولى الصور التى جمعت عائلة "آل شيلبي" فى الموسم الخامس الجديد المقرر طرحه الفترة المقبلة عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، والتى يظهر فيها الثلاثى واستعداداتهم لخوض صراع جديد فى مسيرتهم الإجرامية.



أول صورة للعصابة

ومن المقرر ان تشهد احداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.