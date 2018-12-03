شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لتحضيرات الكينج محمد منير لألبومه الجديد "وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الكشف عن اقتراب طرح البومه فى الأسواق، نشر الكينج محمد منير صورة جديدة له من كواليس تحضيراته داخل الاستوديو الخاص به لتسجيل أغانى الألبوم.

وكشف منير أمس عن أولى كلمات أغنيته الجديدة "طاق طاقية".

ولم يطرح الكينج اى أغانى فى الأسواق منذ أغنيته الأخيرة "الروح للروح دايما بتحن" التى طرحها "سينجل" فى عام 2017.



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وينتظر الجميع عودة الكينج ويتشوق جمهوره فى كل العالم إلى سماع أغانٍ جديدة له تضاف لرصيده الغنائى، الذى تربع به على عرش الأغنية، حيث يعتبر منير أيضا من أكثر المطربين نجاحا.