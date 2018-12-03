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شكرا لقرائتكم خبر عن كيلي جينر تستعيد ذكريات "الكريسماس" بصور الطفولة مع شقيقتها كيندال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر أجواء احتفالات الكريسماس ، حيث فاجأت مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " بنشرها عدد من صور الاحتفال بالكريسماس من البوم العائلة و هي الصور التي التقطت لها بمرحلة الطفولة مع شقيقتها كيندال جينر .
ظهرت كيلي جينر بالصور و هي تقف بجانب شجرة الكريسماس مع شقيقتها خلال الاحتفال في منزل العائلة .
وقد حصدت الصورة أكثر من 3.7 مليون likes خلال 16 ساعة فقط ، بالإضافة الي عبارات التهاني الخاصة بالكريسماس .
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