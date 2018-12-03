كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:45 مساءً -

معجزة لا تصدق.. شاهد سمكة “القط” الضخمة النادرة تعود للحياة في صحاري المملكة

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة تمكن مواطن من إصطياد سمك “القط” وهو نوع من الأسماك النادرة، في إحدى الأودية التي تجري فيها مياه السيول في القصيم.



وأبان مقطع الفيديو الموثق للمواطن وهو ممسكاً بـ”القط” كبير الحجم، حيث قال أن هذا السمك يعيش في الطين وسط مياه السيول في الوديان، ثم وضعه على الأرض وسط المياه وقام مرافقين له بركل السمكة بأقدامهم حتى تسبح في مجرى السيل .

بينما وجهت الجمعية السعودية للرفق بالحيوان الشكر لصاحب المقطع للمساهمة في مساعدة السمكة وعودتها للحياة، بينما دعت الجميع في موسم الأمطار المباركة للإهتمام بهذا النوع النادر من الأسماك. كما استهجنت الجمعية قيام شاب بركل السمكة بقدمه ودعت له الرفق بالحيوان.