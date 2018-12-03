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هل الزواج​ السعيد السبب الاساسي في ​زيادة الوزن!

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مايا محمد 0 0

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:45 مساءً -

couple love

couple love

أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذي يعانون من تعاسة زوجية هم اكثر عرضة لنقصان في الوزن، بينما يميل الزوجان السعيدان في علاقتهما الزوجية إلى اكتساب الوزن بشكل ملحوظ.

وكذلك أكدت الدراسات التي طرحت في ذلك الصدد، أن ​الزواج​ السعيد ليس وحده السبب الاساسي في ​زيادة الوزن​، إذ ان هناك عوامل اخرى منها الاطمئنان ان شريكك راض عنك جسديا وبالتالي لم يعد الوزن مهم للفت الانتباه، وبالتالي لا يحرم نفسه اي من الاطراف نفسه من الطعام اي كان وخاصة الحلويات اللذيذة

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