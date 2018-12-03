هل تعمدت طليقة احمد فلوكس الايقاع بينه وبين هنا شيحة!.. تعليقها على صورته يثير جدلا واسعا

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:45 مساءً -

أحمد فلوكس -هنا شيحة

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع ابنه وهما يتناولان الطعام.

وعلقت طليقة أحمد وام الولد على الصورة كاتبة: “حبيب قلب مامته ربنا يحمهولي ويحفظك لي يا أحمد”. هذا التعليق اثار جدلا واسعا فقد رأى البعض انه اتى بدافع الغيرة والاذى وذلك لكي توقع خلاف بين ​احمد فلوكس​ و​هنا شيحة​ بعد مرور اسابيع قليلة على زواهما.

من جهة اخرى راى انه من الممكن ان علاقة فلوكس بطليقته تحولت الى صداقة بهدف تربية الطفل وان لا دوافع سيئة من التعليق.