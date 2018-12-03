كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:45 مساءً -
أحمد فلوكس -هنا شيحة
نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع ابنه وهما يتناولان الطعام.
وعلقت طليقة أحمد وام الولد على الصورة كاتبة: “حبيب قلب مامته ربنا يحمهولي ويحفظك لي يا أحمد”. هذا التعليق اثار جدلا واسعا فقد رأى البعض انه اتى بدافع الغيرة والاذى وذلك لكي توقع خلاف بين احمد فلوكس وهنا شيحة بعد مرور اسابيع قليلة على زواهما.
من جهة اخرى راى انه من الممكن ان علاقة فلوكس بطليقته تحولت الى صداقة بهدف تربية الطفل وان لا دوافع سيئة من التعليق.
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A post shared by Ahmed Falawks (@ahmedfalawks_official) on Dec 1, 2018 at 5:03am PST
شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعمدت طليقة احمد فلوكس الايقاع بينه وبين هنا شيحة!.. تعليقها على صورته يثير جدلا واسعا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .