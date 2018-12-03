أوزجان دنيز يوتر العلاقة بين حبيبته السابقة فهرية أفجين وزوجها بوراك أوزجفيت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:45 مساءً -

أثار الممثل التركي ​أوزجان دنيز​جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة صورة من فيلم أنت منزلي والذي جمعه بالممثلة التركية ​فهرية أفجين​ في عام 2012 وكانا وقتها في علاقة حب استمرت 4 سنوات.

وتعرّض دنيز لهجوم بسبب تصرفه هذا لاسميا ان أفجين متزوجة حالياً من الممثل التركي ​بوراك أوزجفيت​ وهما ينتظران مولودهما الأول، مما إعتبره البعض محاولة لتوتير العلاقة بينهما.

ولهذا ردّ دنيز على هذا الهجوم من خلال بيان أوضح فيه إنه لا يدير حسابه بنفسه وإن إدارة أعماله هي من تقوم بإدارة هذا الحساب، وإنه عادةً ما يقوم المسؤول عن الحساب بنشر صور من أعمال قديمة تجمعه بعدد من النجوم من بينهم فهرية والتي شاركته بهذا الفيلم.



ولكن هذا الردّ لم يلقى إستحسان الجمهور مؤكدين أنه تعمّد نشر هذه الصورة خاصةً أنه سبق ووضع زر الإعجاب على إحدى صور فهرية على أحد مواقع التواصل قبل زواجها بفترة قصيرة تصل إلى ما يقارب الشهرين وبرّر فعلته وقتها أن الإعجاب عن طريق الخطأ.