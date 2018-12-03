كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:45 مساءً -

شاهدوا.. الإعلامية السعودية روزانا اليامي ترد على منتقدي شربها الشيشة وتتمسك بحريتها

بعد الهجوم الكبير ضدها بسبب تدخينها للنرجيلة باعتبار أن ذلك مخالف لعادات وتقاليد بلدها السعودية، ردت الإعلامية السعودية ​روزانا اليامي​ على منتقديها حيث اشارت الى انها تمتلك الحرية الكاملة في فعل اي شيء تريده.



وقالت اليامي في تصريح تلفزيوني: “مش مقبول أحد يغلط في بلدي، أنا حرة أطلب شيشة أطلب عصير، معلش عادات وتقاليد إيش سوري اللي أنا ضدها، طب ليه الشيشة موجودة في المطاعم والكافيهات لو هي ضد العادات والتقاليد”.

على صعيد أخر رفضت اليامي أن يطلق عليها مسمى “فاشينيستا”، حيث قالت: “أنا أسوي إعلانات كإعلامية مش كفاشينيستا، ولا عمري هكون فاشينيستا.. الفاشينيستات بشكل عام ظاهرة سخيفة جداً، أنا ضد هذه الشركات جملة وتفصيلًا وعمري ما اسمي راح يندرج تحت شركات تسوق لمنتجات من خلالي”.