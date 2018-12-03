إنريكي إجليسياس يحيي أولى حفلاته في السعودية

متابعة الخليج 365: يستعد النجم الإسباني الشهير، إنريكي إجليسياس لإقامة حفل غنائي كبير في المملكة العربية السعودية، لأوّل مرة، في تاريخه، ضمن فعاليات السباق الدولي للسيارات “فورمولا E”.
ومن المقرر أن ينطلق سباق سيارات “فورمولا E” في 15 كانون الأوّل/ديسمبر الحالي، ويعد الحدث الرياضي الدّولي الأوّل من نوعه في المملكة العربية السعودية.
الجدير ذكره أن إنريكي إجليسياس لن يشارك وحده في فعاليات “فورمولا E” مع مجموعة من النجوم ومن بينهم النجم جيسون ديرولو، الدي جاي ديفيد جيتا وفرقة “وان ريبابلك”.
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