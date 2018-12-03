أدهم نابلسي يحقق سابقة إلكترونية فريدة.. تعرف على التفاصيل!

متابعة الخليج 365: يحافظ النجم الأردني أدهم نابلسي بأغنيته الجديدة “هو الحب” على المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” العالمي للفيدويهات للأسبوع الثاني على التوالي.

ويُعتبر هذا النجاح الذي يحققه أدهم اليوم استثنائيًا جدًا، حيث كسر رقمًا قياسيًا بعدد الأيام التي سيطر فيها على المرتبة الأولى عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا.

وجقق كليب “هو الحب” أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 12 يوم وهو ما يعني أن مليون شخص يشاهد الفيديو يوميًا.

الجدير ذكره أن أغنية “هو الحب” من ألحان أدهم نابلسي نفسه، كلمات علي المولى وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج بهاء خدّاج وتم تصويره بتقنيات عالية وسط فكرة مميّزة تعكس موضوع الأغنية الذي يتناول فيها أدهم جنون الحبّ.

لمشاهدة فيديو كليب “هو الحب”: