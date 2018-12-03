“إحلف” لـ أحلام تواصل رحلة نجاحها وتتصدّر!

متابعة الخليج 365: تعيش النجمة الإماراتية أحلام نجاح أغنيتها الجديدة “إحلف” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور بمختلف بلدان الخليج العربي. هذا وتحقق أغنية “إحلف” نسب استماع ومشاهدة مرتفعة عبر المتاجر الرقمية الكبرى حيث تخطت المليون مشاهدة في فترة زمنية قصيرة جدًا. الجدير ذكره أن أغنية “إحلف” هي من كلمات الشاعر الكبير قوس وألحان بازل وتوزيع هشام السكران، مكس وماستر جاسم محمد، ايقاع ابراهيم حسن. لمشاهدة فيديو أغنية “إحلف”:

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