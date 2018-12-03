ولدا راغب علامة حديث الجمهور.. والسبب! – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: أطلقت مصمّمة المجوهرات جيهان علامة زوجة السوبر ستار راغب_علامة خطًا من المجوهرات خاصًا بالرجال، وقد وقع اختيارها على ولديها خالد ولؤي ليسوّقا لتصاميمها الجديدة، وهي عبارة عن حلي من الالماس الأسود.

وخضع خالد ولؤي لجلسة تصوير لصالح الحملة الدعائية الخاصة بخط المجوهرات وذلك بعدسة مصوّر المشاهير شربل بو منصور، وهنأ السوبر ستار ولديه على خوضهما هذه المغامرة، من خلال نشره إحدى صور الحملة، معربًا فيها عن فخره كأب لخالد ولؤي، وكزوج لجيهان.

الجدير ذكره أن الصورة الدعائية حققت رواجًا واسعًا عبر المواقع الإلكترونية، فكان خالد ولؤي علامة حديث الجمهور طيلة اليومين الماضيين فيما انشغل روّاد الإنترنت بالشبه بينهما وبين والدهما.