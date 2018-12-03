الكشف عن بوستر فيلم شاروخان الجديد – بالصورة

متابعة الخليج 365: طرحت الشركة المنتجة لفيلم النجم الهندي الشهير شاروخان البوستر الرسمي الخاص بالعمل عبر مواقع التواصل الإجتماعي. الفيلم يحمل اسم ZERO ومن المقرر طرحه في الصالات السينمائية ابتداءً من يوم 21 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري. الجدير ذكره أن صورة البوستر حققت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث حصدت آلاف علامات الإعجاب عبر الإنترنت.

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