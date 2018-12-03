طرح برومو مسلسل Good Omens – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت الشركة المنتجة لمسلسل Good Omens البرومو الدعائي الخاص به وذلك استعدادًا لانطلاق عرضه مع بداية عام 2019 القادم.

المسلسل تدور قصته حول الصراع بين ملاك وشيطان، واللذان يواجهان طفلًا بعمر الـ11 سنة وساحرة قاتلة.

الجدير ذكره أن مسلسل Good Omens هو من تأليف نيل جيمان، تيرى براتشيت، ومن بطولة ايلان جالكوف، مايكل شين، سام تايلور باك، ديفيد تينانت، سيمون ميريلز، لورديس فابريس، شارون شيري بالارد، الاردن لونج، كايتلين ثوربورن، جيل وينترنيتز.

لمشاهدة برومو مسلسل Good Omens: