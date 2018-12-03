بريانكا شوبرا ونيك جوناس يتزوجان بمراسم هندوسية

عقد قران نجمة بوليوود بريانكا شوبرا والمغني الأميركي نيك جوناس بمراسم هندوسية، بعد يوم من من إجراء المراسم المسيحية.

ويحتفل الزوجان برفقة أصدقاء وأفراد عائلتيهما في فندق فخم في في مدينة دودبور في راجستان.

وقالا على وسائل التواصل الجتماعي إن زواجهما كان “دمجا لعائلتين وديانتين وثقافتين”.

ونشرت بريانكا بعض الصور من الاحتفال التقليدي على حسابها على انستغرام حيث ظهرت وقد رسمت على كفيها نقوش بالحناء.

وقد أعلن جوناس البالغ من العمر 26 عاما وشوبرا البالغة من العمر 36 عاما خطوبتهما خلال الصيف بعد إعلان علاقتهما العاطفية بوقت قصير.