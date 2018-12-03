Dec 03, 2018
عقد قران نجمة بوليوود بريانكا شوبرا والمغني الأميركي نيك جوناس بمراسم هندوسية، بعد يوم من من إجراء المراسم المسيحية.
ويحتفل الزوجان برفقة أصدقاء وأفراد عائلتيهما في فندق فخم في في مدينة دودبور في راجستان.
وقالا على وسائل التواصل الجتماعي إن زواجهما كان “دمجا لعائلتين وديانتين وثقافتين”.
ونشرت بريانكا بعض الصور من الاحتفال التقليدي على حسابها على انستغرام حيث ظهرت وقد رسمت على كفيها نقوش بالحناء.
وقد أعلن جوناس البالغ من العمر 26 عاما وشوبرا البالغة من العمر 36 عاما خطوبتهما خلال الصيف بعد إعلان علاقتهما العاطفية بوقت قصير.
شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا ونيك جوناس يتزوجان بمراسم هندوسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بصراحة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بصراحة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .