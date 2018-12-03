خاص- صابر الرباعي فخر تونس في افتتاح برنامج “ديو المشاهير”

افتتح النجم العربي صابر الرباعي برنامج “ديو المشاهير” بأغنيتين من أجمل وأشهر اغنياته “سيدي منصور” و “برشا”، حيث شاركته الغناء عضو المكتب السياسي في تيار “المردة” السيدة فيرا يمين.

ثم اطل “الرباعي” بأغنية ثانية بعنوان “يا عسل” شاركه الغناء الوليد الحلاني نجل النجم عاصي الحلاني، حيث اشاد صابر بصوت الوليد وطلب منه ان يأخذ بملاحظات والده كي يكمل على الطريق الصحيح ولا شك في ان الوليد من اقوى المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم .

لاحقاً اطل صابر للمرة الثالثة على المسرح بأغنيتين “عز الحبايب” و “ولا كلمة” شاركه الغناء الممثل سعد حمدان.

اما الاطلالة الرابعة لصابر كانت اكثر من رائعة حيث غنى “اتحدى العالم” مع ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا التي فاجأت الحضور بغنائها باللغة الفرنسية حيث شكل الديو الرومنسي بينهما اضافة الى اللوحة المميزة.

اختتم “الرباعي” اطلالته بلوحة خامسة جمعته مع الاعلامي طوني بارود حيث قدما سوياً اغنية “عالطاير”.

اشاد المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني اكثر من مرة بالنجم صابر الرباعي واكد انه من افضل الفنانين الذين يغنون مباشرة على المسرح كذلك تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاركة الرباعي التي كرسته من جديد رقماً صعباً في عالم الغناء ولا شك في ان اختيار القيمين على البرنامج للنجم العربي ليفتتح الحلقة الاولى كان في محله وموفق جداً.

وبالعودة الى مجريات الحلقة، غنت الفنانة نانسي نصرالله “يا دادا يا ختيارة” شاركتها الغناء ليلى عبد اللطيف التي سبق ان تعرضت لانتقادات كثيرة عبر شاشة ام تي في ثم تفاجأ المشاهدون بورود اسمها ضمن المشاركين في البرنامج. وكان لافتاً سؤال انابيلا لها حول توقعاتها عن تشكيل الحكومة.

اطلالة نانسي الثانية حيث غنت “زي الهوى” شاركها الممثل عباس جعفر الذي استرسل بالحديث مع انابيلا على المسرح بكلام ليس له اي فائدة او قيمة.

اما الفنان جورج نعمة غنى “سنفرلو عالسنفريان” مع الممثلة ليليان نمري التي اطلت بزي يشبه اطلالات صاحب الاغنية الفنان الراحل فيلمون وهبي وتلقت ثناء اعضاء لجنة التحكيم خاصة انها قامت بمجهود كبير لتقديم لوحتها وكانت خفيفة الظل ومحترفة.

اطل جورج نعمة للمرة الثانية على المسرح حيث غنى “البوسطة” مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي.

قدّم الثنائي ديو مميز مع بعضهما واشعلا المسرح بحركاتهما واضفيا جواً من البهجة.

اشارت انابيلا هلال ان الوزير ملحم رياشي ينتظر مولوده الاول من زوجته السيدة صولانج الخوري. وقد سبق لموقع “بصراحة” ان نشر الخبر لقراءته (ملحم رياشي وزوجته ينتظران مولودهما الاول).

ثم اطلت الفنانة ليا مخول على المسرح وقدمت اغنية Objection مع الممثلة سارة ابي كنعان التي فاجأت الجميع بخفتها وصوتها ورقصها اثناء تأديتها للاغنية الغربية.

لجنة التحكيم حافظت على نفس الاسلوب الذي اتبعته في الموسم السابق وضمت نفس الاسماء وهم المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني الذي يعمد دائماً الى تقديم معلومات مهمة ونصائح كي يستفيد منها المشترك، المخرج سيمون اسمر الذي يمزج بتعليقاته الجدية والمزاح ولكن يصيب الهدف دائماً بنصائح مهمة خاصة انه صانع النجوم ومعروف بآرائه الثاقبة، الاعلامية منى ابو حمزة التي تضفي جواً من النعومية نظراً للايجابية التي تنشرها بآرائها حول اداء المشتركين.

اللوحات التي واكبت المشاهير كانت جميلة وملفتة للانظار حيث عمل المخرج المتميز كميل طانيوس على ادق التفاصيل وقدّم حلقة رائعة أكثر من ثلاث ساعات مباشرة على الهواء، اضافة الى مواكبة من فريق الانتاج ناي نفاع ورمزي نصر لأجل تقديم حلقة تليق بالمشاهدين.

مفاجأة اول حلقة من ديو المشاهير هم سعد حمدان وليليان نمري وسارة ابي كنعان وفاليري ابو شقرا ومذيعة الطقس الين برومانا التي تفوقت اداءا على المغنية التي غنت الى جانبها وتعد بموهبة غنائية مميزة.

اما نادي ابو شبكة فكان خفيف الظل كالعادة ولكن لم يبدو مرتاحاً ولعل رهبة مسرح ديو المشاهير اثرت عليه ولكن لا شك في انه سيتألق اكثر في الحلقات المقبلة.

اما مقدمة البرامج دوللي عياش فأشاد الجميع بحضورها وجمالها وايجابيتها وكانت بالفعل “بونبونة البرنامج”.

دخل هاشتاغ #ديو_المشاهير كأكثر البرامج تداولاً على مواقع التواصل حيث لفتنا تعليقات عديدة مشيدة بالبرنامج خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حيث اتى البرنامج ليضفي اجواءً من التسلية والمرح ويغيّر الاجواء القاتمة التي سيطرت في الـ 24ساعة الاخيرة على البلد.

غردّت الفنانة داليدا خليل التي فازت بلقب الموسم الثاني من “ديو المشاهير” وقالت: “ديو المشاهير .. ذكرى ممزوجة بالتعب و الحلم والايمان بالذات واكيد الانتصار .. بالموسم الجديد بتمنى كل التوفيق للفكرة والمشتركين”.

اطلالة انابيلا هلال الاولى جميلة حيث اختارت فستاناً اسود اللون من تصميم “الكسندر فوتييه” أظهر رشاقتها وبدت جميلة وفاتنة مع ضرورة توجيه نصيحة لأنابيلا بأن تتحلى احياناً بالجدية فعلى الرغم من روعة ابتسامتها الا ان المزاح طوال الوقت مستفز في بعض الاحيان.

نذكر ان كل مشترك يتم التبرع بالأموال المكتسبة في نهاية كل حلقة إلى مؤسسة خيرية يختارها المشترك المغادر.

أليكم اسماء الجمعيات التي وقع عليها اختيار المشتركين.

وزير الاعلام ملحم رياشي جمعية “كاريتاس”.

عضو المكتب السياسي في تيار “المردة” السيدة فيرا يمين جمعية “منكبر سوا” للمسنين.

ملكة جمال لبنان السابقة فاليري بو شقرا تدعم جمعية “neonate fund” للاطفال التي تولد قبل اوانها.

الاعلامي طوني بارود يدعم جمعية “الينبوع”.

الوليد الحلاني نجل النجم عاصي الحلاني يدعم جمعية “ifight pid” للاطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

الممثلة سارة ابي كنعان تدعم جمعية “خدمة الولد والام”.

الممثل سعد حمدان يدعم جمعية “الشبيبة المسيحية للخدمة”.

مقدمة البارمج دوللي عياش تدعم جمعية “عياش للطفولة”.

الممثلة ليليان نمري تدعم جمعية “SOS”.

مقدمة البرامج الين برمانا تدعم مؤسسة الصليب الأحمر.

نادي ابو شبكة يدعم جمعية “ام النور”.

ليلى عبد اللطيف تدعم دار الرعاية الماروني.

الممثل عباس جعفر يدعم جمعية الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان.