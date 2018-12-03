أمير صلاح الدين ينشر صورة مع أحمد عز في "الممر"

نشر الفنان الشاب أمير صلاح الدين صورة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمعه مع الفنان أحمد عز، وذلك أثناء تصويرهما فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، وهو الفيلم الذي يلقي الضوء عن استعدادات الجيش المصري لحرب أكتوبر، من خلال قائد الصاعقة الشهيد إبراهيم الرفاعي، وعرض لقصة حياته .

الفيلم يشترك في بطولته هند صبري، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني.