القاهرة - محمد عمار
نشر الفنان الشاب أمير صلاح الدين صورة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمعه مع الفنان أحمد عز، وذلك أثناء تصويرهما فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، وهو الفيلم الذي يلقي الضوء عن استعدادات الجيش المصري لحرب أكتوبر، من خلال قائد الصاعقة الشهيد إبراهيم الرفاعي، وعرض لقصة حياته .
الفيلم يشترك في بطولته هند صبري، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني.
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين ينشر صورة مع أحمد عز في "الممر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .