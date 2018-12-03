إلهام شاهين سعيدة بتكريم حسن حسني في مهرجان القاهرة

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تأييدها لقرار تقليص إنتاج الأعمال الدرامية في شهر رمضان إلى 14 عملًا دراميًا فقط.

وأوضحت لـ"لايف ستايل" أن هذا القرار سيجعل الأعمال المعروضة جميعها جودتها عالية، كما أن القائمين على هذه الأعمال سيضمنون نسبة مشاهدة عالية في شهر رمضان بعكس العديد من الأعمال التي كانت تظلم في العرض,نافية وجود أزمة تعود على الفنانين أو المنتجين نتيجة هذا القرار بسبب وجود مواسم درامية طوال العام

وأكّدت أنها ستخوض السباق الرمضاني المقبل بعمل اجتماعي رومانسي، بعد عامين من الغياب، ويحمل أسم مبدئي وهو "اضطراب عاطفي".

وأشارت إلى أنها تُفكّر في عمل سينمائي يجمعها بـ "أبلة فاهيتا" مشيرة أنها الفكرة جاءتها بعد الظهور معها في البرنامج، مشيرة أنها تنتظر السيناريو الذي يصيغ تلك الفكرة، حتى تخوض تجربة بها روح المغامرة بأفكار فنية جديدة.

وقالت إن سيناريو فيلم "نسيم الحياة" التي تشارك في بطولته موجود بالفعل ولكن يتم التجهيز لجميع عناصر العمل حتى يتم البدء في تصويره.

وتابعت قائلة" لا أحد يتخيل العلاقة التي تربطني بالفنان فاروق الفيشاوي فهو بالنسبة لي أخ وصديق وجزء لا يتجزأ عن عائلتي، قدّمنا معًا أكثر من 20 عملًا سينمائيًا,نافية علمها بمرضه إلى حين إعلانه الخبر في افتتاح مهرجان الإسكندرية، مشيرة أن الفنان فاروق الفيشاوي صاحب إرادة قوية وهو ما جعلها تثق في قدرته على هزيمة هذا المرض اللعين.

وكشفت عن أسباب مقاطعتها لمواقع التواصل قائلة "أشعر أنها مضيعة للوقت ووسيلة لبث الطاقة السلبية والشائعات وليس أكثر من ذلك، وأنا لي حساب وحيد على موقع تبادل الصور " إنستغرام" ويديره مجموعة من الأشخاص المقربين لها ويقمون بنشر أحدث صوري وأخباري الفنية.

وأوضحت أن تنظيم الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ,جيد للغاية والأفلام المعروضة في المهرجان جودتها عالية.

وأبدت سعادتها بتكريم الفنان حسن حسني وقالت: الفنان حسن حسني فنان عظيم قدّم العديد من الأعمال الفنية العظيمة وتكريمه قد تأخر كثيرًا.