دومينيك حوراني تُعلن عن فخرها بالمُشاركة في "سرايا حمدين"

كشفت الفنانة دومينيك حوراني عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقّتها عن مُشاركتها في مسلسل "سرايا حمدين" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة "الحياة"، مشيرة إلى أنها فخورة بوجودها في هذا العمل لكونه عملا مميزا من كل النواحي الفنية، وتحمست للمشاركة فيه من بداية عرضه عليها وبخاصة أن السيناريست جوزيف فوزي كاتب مسلسل رائع بأفكار مختلفة هذا إلى جانب أن المخرج سيف يوسف مخرج شاطر ومتمكن من أدواته بشكل رائع، وقدم إلى الجمهور صورة مختلفة هذا إلى جانب أن فريق عمل المسلسل جميعهم من النجوم المحترفين.

وأعلنت دومينيك حوراني، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل "، أنها قررت أن تتحدى نفسها وتظهر خلال السياق الدرامي للمسلسل باسمها الحقيقي وشخصيتها لكن في إطار كوميدي، مؤكدة أن الشخصية التي ظهرت للمشاهدين في المسلسل ليست شخصيتها الحقيقية تماما.

يُذكر أن مسلسل "سرايا حمدين" بطولة سامح حسين ونرمين ماهر وراندا البحيري ومحمد ثروت وإيناس مكي وأحمد حلاوة وإيمان السيد وعماد رشاد ومصطفى أبوسريع وعلاء مرسي وجيهان خليل وياسر الطوبجي وأحمد التهامي وندى عادل وكارولين عزمي وإبرام سمير وحامد الشراب ومحمود فتحي وهالة السعيد ونور مغربي ومنار العطار وسلمى مسعود ومحمود فتحي 63وعلي عبدالمنعم وخالد صفوت وفادي يسري ومحمد يونس.

ويجمع العمل العديد من الف6--6نانين العرب من "الخليج ولبنان والمغرب وليبيا وتونس" وقصة نهاد وحيد وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.