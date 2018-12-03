شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد "سمراء النيل".. كيف تحدثت مديحة يسرى عن ابنها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 98 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري، والتي ولدت في 3 ديسمبر 1921، بمحافظة القاهرة، ودخلت مجال التمثيل في عام 1940 من خلال فيلم "ممنوع الحب".

وحلت مديحة يسرى، فى لقاء تلفزيونى مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس منذ عامين، وتحدثت عن علاقتها مع نجلها عمرو وعن أصعب مرحلة فى حياتها عندما توفى فى حادث سيارة قائلة: "أنا عارفة إن باب الجنة مفتوح ليا، لأني حجيت وأصعب ايام حياتى عندما توفى ابنى عمرو فى حادثة سيارة وكان من أطيب و أحسن الشباب وبعد رحيله ذهبت للمفتى السابق علي جمعة، قال لي عمرو مستنيكي على باب الجنة".