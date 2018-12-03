شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات من وفاته.. "فان ديزل" يحيى ذكرى رحيل "بول ووكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت خمس سنوات على رحيل الممثل العالمى "بول ووكر" بطل سلسلة Fast and Furious، الشهيرة، إلا ان زملائه مازلوا يحيون ذكرى رحيله. وقد توفى "ووكر" عام 2013 بعدما انقلبت سيارته التى كان يقودها بسرعة هائلة قبل اصطدامها فى عامود خرسانى لتشتعل فيها النيران.

فان ديزل

فان ديزل

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