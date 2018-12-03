الفنان عمر الشناوي يواصل تصوير مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية 

القاهرة - محمد عمار يعيش الفنان الشاب عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي حالة من النشاط الفني حيث يقوم تصوير مجموعة من الأعمال في السينما والتليفزيون ففي السينما يقوم الأن بتحضير أكثر من فيلم منها "الهجام" مع أحمد عبد الله محمود وفيلم "موسى" مع المخرج بيتر ميمي وفيلم "كارمن" مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد حلاوة وأحمد حاتم كما يقوم حاليا بتصوير مسلسل "قيد عائلي" مع محمد رياض

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