قناة النادي الأهلي تذيع أغنية نادرة لعبد الحليم حافظ  

القاهرة - محمد عمار أذاعت قناة النادي الأهلى الفضائية أغنية نادرة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ بعنوان زين النوادي وهي قصيدة تغنى بها بمناسبة العيد الخمسين للنادي وكتبها الشاعر السعودي عبد الله الفيصل وتلحين محمد الموجي وتقول كلماتها

تحية وجلال أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية النوادي لك أيامك الغراء مشرفة تزهى على جمع فيها وأحاد سجلت فيها من الأمجاد مفخرة عزت على كل إعزاز وأمجاد خمسون عاماً من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعواد وأياد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد جمعت شمل بنى مصر وجيرتهم

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