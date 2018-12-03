محمد هنيدي ضيف "قهوة أشرف" على "الحياة" الثلاثاء

يستضيف الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان محمد هنيدي، وذلك ببرنامجه "قهوة أشرف" على فضائية "الحياة"، في العاشرة مساء يوم غدًا الثلاثاء، كما يستضيف في الفقرة الثانية، هند وجيه عثمان، أول سيدة "بودي غارد" في مصر، لتحكي المواقف التي تعرضت لها خلال مهنتها.

يذكر أن "قهوة أشرف" برنامج فني اجتماعي، يستضيف نجوم الفن ونماذج من الشباب المكافح أصحاب الأفكار والمشاريع التجارية المختلفة، ويُعرض عبر شاشة قناة الحياة، في العاشرة مساء كل ثلاثاء.