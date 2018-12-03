شكرا لقرائتكم خبر عن "فى عشق الحمام".. شاهد فرحة أحمد مكى بإطعام الزغاليل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق النجم أحمد مكى الحمام ويذكر ذلك فى كل المناسبات الاعلامية التى يظهر بها، كذلك فى كليباته الغنائية، فيظهر مكى فى "غية" الحمام وهو يعتنى بهم ويطعمهم ويقوم باللعب معهم .
"مكى" نشر اليوم فيديو وهو يقوم بإطعام عدد من الطيور الصغار أقرب للحمام أو السمان، حيث وضعهم فى "كرتونة" مليئة بالطعام، حيث لم يستغرق الفيديو أكثر من 10 ثوانى .
التعليقات جاءت مهنئة لمكى على الطيور الجديدة حيث قال له أحدهم:"مبروك ما جالك يا مكى" .. وقال آخر:"عاوزين نشوفهم معاك فى فيلم قريب" .
وكان مكى قد وقع منذ عدة أسابيع على مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظهر للنور قريبا، حيث طالبه الجمهور بعودة مسلسل الكبير مرة أخرى وهو ما أكده مكى .
شكرا لقرائتكم خبر عن "فى عشق الحمام".. شاهد فرحة أحمد مكى بإطعام الزغاليل الجديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .