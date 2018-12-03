شكرا لقرائتكم خبر عن "فى عشق الحمام".. شاهد فرحة أحمد مكى بإطعام الزغاليل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق النجم أحمد مكى الحمام ويذكر ذلك فى كل المناسبات الاعلامية التى يظهر بها، كذلك فى كليباته الغنائية، فيظهر مكى فى "غية" الحمام وهو يعتنى بهم ويطعمهم ويقوم باللعب معهم .

"مكى" نشر اليوم فيديو وهو يقوم بإطعام عدد من الطيور الصغار أقرب للحمام أو السمان، حيث وضعهم فى "كرتونة" مليئة بالطعام، حيث لم يستغرق الفيديو أكثر من 10 ثوانى .

التعليقات جاءت مهنئة لمكى على الطيور الجديدة حيث قال له أحدهم:"مبروك ما جالك يا مكى" .. وقال آخر:"عاوزين نشوفهم معاك فى فيلم قريب" .

وكان مكى قد وقع منذ عدة أسابيع على مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظهر للنور قريبا، حيث طالبه الجمهور بعودة مسلسل الكبير مرة أخرى وهو ما أكده مكى .