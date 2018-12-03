شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: أغنية "قلبي يا ناس" بدايتى الحقيقية فى الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بردود الفعل على أغنيتها الجديدة" قلبي ياناس"، معتبرة أنها بدايتها الحقيقة في الغناء، مشيرة إلى إن النجاح الكبير الذى حققته الأغنية كان مفاجأة لها، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن تحقق كل تلك المشاهدات العالية بعد طرحها بيومين فقط.

وأضافت سمية أنها أحبت طرح الأغنية للجمهور في هذا الوقت لأنها مناسبة جدا لفصلي الخريف والشتاء، لافتة إلى أن الجمهور تفاجأ بها في الأغنية، لأنها مختلفة عن أعمالها التي قدمتها قبلها.

وأكدت أنها تحب الاغاني "السينجل" ولا تفضل عمل ألبوم لأن فكرة الالبوم الآن أصبحت بعيدة عند المطربين، والكل يتجه إلى طرح أغان "سينجل"، موضحة أن الألبوم أصبح مشكلة ويأخذ وقتا طويلا في التحضير، ويعطل مسيرة المطربين، بالإضافة الى أنه يحتاج مجهودا وسهرا، ومقارنة بين الاغاني، وأية أغنية أفضل ستضعها في الألبوم وأية أغنية ستستبعدها، واشياء كثيرة، تتجنبها حينما تطرح سينجل.