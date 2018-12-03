شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صراع عامين.. أنجلينا جولى وبراد بيت يتفقان على الحضانة لتجنب المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل نجما هوليوود براد بيت وطليقته أنجلينا جولى إلى اتفاق بشأن حضانة أولادهما بدلاً من اللجوء للمحاكم بعد صراع دام عامين منذ وقوع الانفصال بينهما.

وقالت سامانثا بلى ديجان محامية جولى فى بيان لرويترز يوم الجمعة الماضية: " بعد أن قضى النجمان أكثر من عامين من المفاوضات المريرة ، فانجلينا جولى (43 عاما) وبراد بيت (54 عاما) توصلا اخيراً إلى اتفاق نهائى بشأن حضانة أطفالهم الستة، ووقعا على وثيقة الاتفاق إلى جانب توقيع القاضي."

واضافت أن هذا الاتفاق، الذى استند إلى توصيات جهات تقييم حضانة الطفل، يلغى الحاجة إلى المحاكمة، بينما تظل تفاصيل الاتفاقية سرية من اجل مصلحة الأطفال ولم تذكر كيف سيتم تقسيم الحضانة.

ووفقاً لمجلة New Idea نقلاً عن كريس هيرزوج، الحارس الشخصي السابق لبيت، أن النجمان كانا يحاولا جاهدين خلال هذا الوقت الوصول لأرض وسطية واتفاق يرضى الطرفين بمساعدة القاضى جون أودركيرك، الذى تولى تزويجهم عام 2014.

انجلينا جولى مع أطفالها الستة وأضاف كريس :" على عكس ما يشاع، لا يزال براد وأنجلينا يتحدثان بشكل ودي للغاية، وبالرغم من أن لديهما وجهات نظر مختلفة للغاية حول كيفية تربية الأطفال لكن لا يريد أى منهما الذهاب إلى المحاكمة ووضع الأطفال فى ضغط نفسى بسبب المحاكم، فحينها سيضطر كل طفل للوقوف أمام القاضى والإدلاء بشهادته ويدرك بيت وأنجلينا أن ذلك كان سيصبح سيركًا إعلاميًا يؤثر سلباً على الأولاد لذلك عملا بشكل بائس لوضع حد لهذا".

وكان انجلينا وبراد بيت، فى السابق أحد أكثر أزواج هوليوود سحراً ، حيث بدآ التواعد أواخر عام 2005 و وتزوجا عام 2014، وانفصلا فى سبتمبر 2016، وتقدمت جولى بطلب الطلاق متعللة بوجود اختلافات لا يمكن حلها، وكانت تسعى للحصول على رعاية أولية لأطفالها الستة، ثلاثة منهم هم الأطفال البيولوجيين للزوجين، وثلاثة منهم تم تبنيهم، وهما مادوكس 17 عاما، باكس 15 عاما، زاهارا 13 عاما، شيلوه 12 عاما، والتوأمين نوكس وفيفيان ويبلغا من العمر 10 سنوات.