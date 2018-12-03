شكرا لقرائتكم خبر عن وجهاً لوجه .. آريا ستارك تلتقى سيرسى لانيستر "بالصدفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار سبعة مواسم متتالية من مسلسل game of thrones، لم تتقابل الممثلتان مايسي ويليامز صاحبة شخصية "آريا ستارك" ولينا هيدي صاحبة شخصية "سيرسي لانيستر".

لكن الصدفة جمعت بين الثنائى داخل Saatchi Gallery، أثناء حضورهما لأحدى العروض الحية هناك، والتقطا بعض الصور التذكارية التى نشرتها "ويليامز" عبر حسابها.



مايسي ويليامز ولينا هيدي

وتنبأ مؤخراً الممثل شون بين، صاحب شخصية "نيد ستارك" فى المسلسل بجلوس ويليامز على العرش الحديدى فى نهاية الموسم الثامن والأخير من المسلسل بعد نجاحها الكبير فى قتل "سيرسي" التى تتصدر قائمة الأشخاص المقرر أن تنتقم منهم.

وحصل مسلسل Game of thrones على جائزة أفضل عمل درامى لعام 2018 فى حفل توزيع جوائز الأيمى فى دورتها الـ70 التى أقيمت على مسرح ميكروسوفت فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كما حصل الممثل بيتر دينكلينج على أفضل ممثل مساعد للمرة الثالثة فى تاريخه عن دوره فى شخصية "تيريون لانيستر" فى المسلسل.