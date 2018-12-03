شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تصور "نصب تذكارى" مع تامر حسنى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة زينة تصوير أول مشاهدها فى فيلم "نصب تذكارى" مع النجم تامر حسنى، الأسبوع المقبل وذلك بعد الاستقرار على كافة الفنانين المشاركين فى البطولة وهم خالد الصاوى، محمد ثروت، أحمد فتحى، عزت أبو عوف، والعمل من قصة تامر حسنى وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى وإخراج اللبنانى سعيد الماروق.



زينة وتامر حسنى وسعيد الماروق

تعود زينة للعمل مع تامر حسنى من جديد بعد غياب 10 سنوات منذ تقديمها فيلم "كابتن هيما" عام 2008، كما يسجل "نصب تذكارى"التعاون الرابع بينهما بعد فيلم "حالة حب" عام 2004، وفيلم "سيد العاطفى" عام 2005، "كابتن هيما" ، كما أن زينة ظهرت كموديل فى كليب "قرب حبيبى" لتامر حسنى فى بدايتها الفنية.



زينة وتامر حسنى

وفى سياق آخر تنتظر زينة طرح فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" الذى تقوم ببطولته الى جانب ليلى علوى، محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التى ظهرت على الساحة فى السنوات الأخيرة.