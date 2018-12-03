سمية الخشاب تكشف الكثير عن أغنيتها الجديدة وعملها مع زوجها وحملها والإشاعات

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب عن الساحة الفنية، عادت الفنانة ​سمية الخشاب​ إلى جمهورها مرة أخرى بأغنية جديدة حملت اسم "​قلبي يا ناس​" وحققت بعد اسبوع من طرحها نجاحا كبيرا، فقد تخطت الأغنية المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتلقت سمية على الاغنية ردود فعل جيدة لم تكن تتوقعها حسبما قالت، مؤكدة ان الوقت الذي طرحت فيه الاغنية كان مناسبا جدا مع المود الذي تعيشه، والخريف الذي نمر به.

سمية في حوارها لـ"الفن"، كشفت كيف جاءتها الفكرة، وتحدثت عن أسباب غيابها كل تلك الفترة عن الساحة الفنية، الى جانب عدد من المفاجآت التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة مع زوجها الفنان ​أحمد سعد​، وتحدثت عن بعض الاشياء التي تقوم بها في حياتها الشخصية.

في البداية حدثينا عن ردود الفعل حول اغنيتك الجديدة "قلبي يا ناس"؟

أنا سعيدة جداً بالاغنية، وأعتبرها بدايتي الحقيقية في الغناء، والنجاح الكبير الذي حققته كان مفاجأة بالنسبة لي، ولم اكن اتوقع ان تحقق كل تلك المشاهدات العالية بعد طرحها بيومين فقط، واحببت ان اطرحها للجمهور في هذا الوقت لانها اجواءها مناسبة جدا للخريف الذي نمر به في شهر نوفمبر، والجمهور تفاجأ بي في الاغنية، لأنها مختلفة عن أعمالي التي قدمتها قبلها.

كيف جاءت فكرة الاغنية؟

كنت اجلس مع زوجي احمد واخبرته انني اريد ان اقدم اغنية جديدة مختلفة ويصدقها الجمهور، واخبرته انني اريد ان اشرح للجمهور فكرة احكي من خلالها عن واحدة حملت الكثير من الهموم، وكل من حولها يشتكي لها وهي تحمل الكثير داخلها ولا تحكي، ولكنها تقف بجوار الناس جميعا، وحينما تقع في مشكلة لا تجد من يقف بجوارها، فحمل أحمد الهاتف، وحدث المؤلف هشام صادق، واخبره بفكرة الاغنية، ثم اعطاني الهاتف لأشرحها له أكثر، وبعدها وجدته يفاجئني بالكلام، الذي كان متوافقا كثيرا مع ما أريد ان اعبر عنه، فأعجبت بها حينما ذهبنا الي الاستديو، تفاجأ احمد انني حفظت الاغنية سريعا، وقال لي "حفظتيها امتي وايه الاحساس ده كله؟"، وطرحناها بعدها للجمهور، أحمد يؤمن كثيراً بموهبتي وكان دائما يقول لي انه من وجهة نظره ان الجمهور لم يسمع صوتي الحقيقي حتى الآن، وحينما كان يسمعني في الكواليس وانا اغني اغاني ثقيلة كان يقولي لي لماذا لا تغني هكذا للجمهور؟، وكان يشجعني لأتمرن، وهو من اعاد داخلي فكرة ان اغني.

بعد النجاح الكبير الذي حققته الاغنية هل سنجد ألبوماً لكِ قريبا؟

فكرة الالبوم الآن عند المطربين اصبحت بعيدة، والكل يتجه الى طرح اغان سينغل، وانا دائما عندي هاجس ان افكار الاغاني تتوارد في اذهان كل المطربين، حتى انني كنت اشعر ان هناك من سيطرح اغنية تحمل اسم "قلبي يا ناس"، وقلت إنه يجب أن ألحق الفكرة واطرح الأغنية سينغل، ولو المطرب عنده فكرة حلوة وجاهزة ووقتها مناسب له ينتظر ليطرحها ضمن ألبوم ولا يطرحها فوراً للجمهور، لكن الالبوم مشكلة ويأخذ وقتا طويلا في التحضير، ويعطل مسيرة المطربين، بالاضافة الى انه يحتاج مجهودا وسهرا، ومقارنة بين الاغاني، وأية أغنية أفضل ستضعها في الألبوم وأية أغنية ستستبعدها، واشياء كثيرة، تتجنبها حينما تطرح سينغل، وجدت فكرة فأعجبت بها فطرحتها ورأيت ردود فعلها، وانتهى الامر، لذلك احب السينغل ولا افضل عمل البوم.

هل يمكننا ان نراكِ في ديو مع زوجك احمد سعد في الفترة المقبلة؟

بعد النجاح الكبير الذي حققته اغنية بـ"الحلال" التي قدمناها انا وسعد ديو وتخطت الـ٣٤مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، نعود للجمهور بديو جديد وسيكون مفاجأة لمحبينا، ومختلفاً عما قدمناه من قبل، ولكنني لا اعرف هل سيطرحه احمد سعد في ألبومه الجديد او لا، هذا الامر يعود له، ولكننا سنصوره معاً على طريقة الفيديو كليب.

هل غيابك عن الدراما هو بسبب الزواج؟

اكيد بسبب الزواج، ولكن هذا بمزاجي، لاننا كنا نسافر انا واحمد كثيرا وتكاسلنا، وابحث حاليا عن ورق جيد، ولم اجد العام الماضي ورقاً يشجعني على العمل، وليس كل ما يقدم لي اقبله، فأنا لا اعمل من اجل النحت، انا ابحث عن الاعمال الجيدة التي تحفر في اذهان الجمهور، ويجب ان اعود بعد غياب بعمل أحبه وأشعر به وينال اعجاب الجمهور، وهناك مسلسل اعمل عليه الآن مع جميل بوغازي، ولكننا لم نأخذ بعد أية خطوة انتاجية، وبالنسبة للسينما لدي فكرتان أفاضل بينهما، وقريبا سأستقر على واحدة منهما.

لاحظ عدد من الجمهور ارتداءك ملابس واسعة خلال الفترة الماضية..فهل الحمل هو السبب وراء ذلك؟

بالتأكيد لا انا لم احمل بعد، وهذه اشياء لا تخفى على أحد، وليست سراً نخفيه عن الجميع، او عيباً، والجمهور دائما يتحدث، وخلال العام الماضي كان هناك حديث حول طلاقي من احمد سعد، ومازالوا يتحدثون عن الموضوع، واشياء اخرى ليس لها لزوم، ولو ركزنا على ما يقال لن نعمل، وحياتنا انا واحمد مستقرة جدا، حتى انهم كانوا يقولون انه لم يحتفل بعيد ميلادي، نحن بشر ولدينا ظروف عائلية قد تمنعنا من عمل اي احتفالات، او نحتفل مع انفسنا، وانا لم يعد تهمني الاشاعات، حتى صورة احمد مع شيرين سألوا عن سبب غيابي، كنت في المطبخ مثلاً، كما قلت لا شيء يخفى على الجمهور، اذ انفصلنا سيظهر ذلك، واذا استقرينا سيظهر ذلك أيضاً، الاهم في الحياة ان نهتم بأنفسنا ونعمل.

ما هو الطبخة التي تفضلينها؟

المسقعة احبها كثيرا، واجلس انا وامي ونحضرها سوياً، والمعكرونة بالبشاميل ايضا، وهناك أوقات آكل فيها كثيرا وتكون شهيتي مفتوحة، وهناك ايام اخرى لا آكل فيها نهائيا، وانا طباخة ماهرة.

في الختام، ماذا تحبين ان تقولي؟

أشكرك وأشكر موقع "الفن" على هذا اللقاء الممتع، وأشكر كل جمهوري وزوحي أحمد سعد والمؤلف هشام صادق، وكل من عمل على الاغنية، وأمي التي دعمتني كثيرا.