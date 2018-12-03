جمعية "كهف الفنون" تقيم حفل عشائها السنوي الخامس..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أقامت جمعية "كهف الفنون" حفل عشائها السنوي الخامس في أحد المطاعم في الأشرفية تخلله تقديم دروع تكريمية لكل من رئيس اللجنة الاعلامية في كهف الفنون الناقد والاعلامي د. ​جمال فياض​ ورئيس اللجنة الموسيقية عازف القانون الفنان ​محيي الدين الغالي​ والفنان ​عبد الكريم الشعار​.

واستهل الحفل بكلمات لكل من رئيس الجمعية الفنان ​غاندي بو ذياب​ الذي قال ان بعد ثلاثين عاماً ونحن في صراعٍ مع الوقت، نعمل على هدم الواقع وإعادة بنائه من جديد ولو بطريقة سريالية، كي نفرّ من الظلمة الى النور، ومن الموت الى الحياة.

وقد شكر بو ذياب الحضور والمكرمين والداعمين الأوائل لجمعية "كهف الفنون" لرعايتهم واحتضانهم الفن والتراث والفكر والابداع، وقد ألقى رئيس مجلس أمناء مجلس الجمعية المهندس الدكتور شادي مسعد، كلمة نوّه فيها بإنجازات بو ذياب الفردية وبنشاطات الجمعية، وضرورة وقوف الهيئات المعنية والمؤسسات الرسمية الى جانب كهف الفنون، الذي يعمل على إحياء الفن وحماية التراث من خلال إنشاء قرية تراثية في بلدة الجاهلية الشوف، كما تطرق الى الوضع المالي والاقتصادي وعرقلة تشكيل الحكومة وازمة الدين العام.

حضر الاحتفال ​مدير عام وزارة الثقافة الدكتور علي الصمد​، واللواء شوقي المصري، واللواء وليد سلمان، ورئيس منطقة بيروت في جهاز امن الدولة العميد الركن ادمون غصن، والأميرة حياة إرسلان، وكل من رؤساء البلديات ألين نصار، ايلي نخلة، وهيب غيث، شادي يحيى والمرشح السابق مارك ضو، وكوكبة من رجال الاعمال والمحامون والأدباء وعدد من شعراء "كهف الفنون" الذين احيوا الحفل بمقتطفات شعرية وهم د. ابراهيم شحرور، قزحيا ساسين، طوني خزامي، محمد مطر، انطوان سعادة، واختتم الحفل بمقطوعات موسيقية وطربية لمحيي الدين الغالي وعبد الكريم الشعار وكريمته رنيم والفنانة ديانا حمصي وقدمت الحفل الصحافية رندا الحرفوش.