أماندا باينز.. من أشهر ممثلات هوليوود الى شابة تتعاطى المخدرات ضائعة بهويتها الجنسية

ميرنا وليد - بيروت - ​أماندا باينز​ ممثلة شهيرة ذاع صيتها، بعد ان لعبت ادوار بطولة أفلام للمراهقات. فمن منا لم يشاهد "She's the man" أو فيلم "Sidney White" ؟ كل هذه الافلام حملناها من ذكرياتنا، الا ان أماندا باينز خرّبت مسيرتها بتصرفاتها البعيدة عن نطاق القانون.

من هي أماندا باينز ؟

ولدت الممثلة أماندا لورا باينز 3 نيسان/أبريل عام 1986. عرفت الشهرة منذ طفولتها إذ كانت احدى نجمات قناة الاطفال نيكولوديون، وبعدها اتجهت إلى العمل السينمائي، وقامت ببطولة عدة أفلام موجهة للمراهقين وحققت نجاحاً كبيراً فيها، منها فيلم she’s the man عام 2006 الى جانب تشانينغ تاتوم، ثم فيلم Hairspray عام 2007.

في عام 2006، اختيرت في قائمة Teen People لأفضل 25 نجم تحت 25 سنة. عام 2007، حجزت لنفسها مكانا في مجلة فوربس حيث احتلت الترتيب الخامس ضمن المشاهير الأعلى أجرا تحت سن 21 سنة، فكان يصل اجرها الى 2.5 مليون دولارا.

دينها شكل حيرة لها: مسيحية أم يهودية؟

والد أماندا باينز من الطائفة الكاثوليكية أما والدتها فهي يهودية، ولذا كانت تصرح أماندا باينز في بعض الاحيان انها يهودية، وفي مرة صرحت أنها لا تعرف أي دين تتبع: "لم أقرر بعد في الدين، فأنا لا أعرف حتى الآن بالضبط ما هي معتقداتي الدينية"

القي القبض عليها وحكم عليها بالسجن

في 2012 ، أوقفت الشرطة أماندا باينز وغرمتها بتهمة التحدث على الهاتف الخليوي أثناء القيادة. وبعد شهر ، ألقي القبض عليها مجددا بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

في 4 أيلول/ سبتمبر 2012 ، اتهمت باينز بحادثي كر وفر مزعومين ، ثم أسقطت هذه التهم بعد تسوية مالية بين بينز والضحايا .

في 6 أيلول/سبتمبر عام 2012 علقت رخصة قيادة أماندا باينز من قبل سلطات كاليفورنيا. وفي 16 أيلول/سبتمبر، أدانت أماندا باينز للقيادة برخصة موقوفة، واحتجاز سيارتها. وفي شهر آيار/مايو عام 2013، حكم عليها بالسجن لثلاث سنوات تحت المراقبة.

في 2013 ، ألقي القبض على أماندا باينز في منزلها في مانهاتن بتهمة الحيازة غير شرعية للماريجوانا، ومحاولة التلاعب بالأدلة، وللسلوك المتهور فقد لاحظت الشرطة باينز ترمي العدة الخاصة باستعمال الماريجوانا من النافذة من شقتها في الطابق 36. وبعد اعتقالها، خضعت أماندا باينز لتقييم نفسي في مستشفى، قبل أن يتم اخذها إلى مركز الشرطة.

وفي 25 مايو، قالت أنها تعرضت لتحرش جنسي من قبل الضابط الذي ألقى عليها القبض : " صفع مهبلي وتحرش علي جنسيا بعنف." لكن عندما انتقلت الى قسم الشرطة نفت هذه التهمة.

عانت من امراض نفسية وادخلت الى مستشفى المجانين

في 24 يوليو 2013 أدخلت أماندا باينز الى مستشفى الصحة النفسية في كليفورنيا بعد ان اتهمت بتسببهها في اشعال حريق صغير في نزل شخص غريب ثم فرت ولكن الشرطة ألقت القبض .

وفي 9 آب/ أغسطس، تم منح أم أماندا باينز الوصاية المؤقتة على شؤونها المادية المعنوية والصحية.

غابت عن الجمهور لكنها ستعود قريباً

منذ عام 2010 لم تقدم أماندا باينز أي عمل ان كان ثانوي أو حتى رئيسي، فآخر فيلم شاركت فيه كان Easy A.

خلال 8 سنوات تلقت العلاج في المستشفيات وخرجت عن صمتها اخيرا في احدى المقابلات اعترفت فيها باخطائها تجاه نفسها ووعدت كل من احبها بعودة قوية.

ما حقيقة ثنائية ميولها الجنسية؟

خلال فترة مرضها النفسي كتبت أماندا باينز على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي انها مثلية وتعاني من ثنائية الجنس، اي انها تنجذب للرجل والمرأة في الوقت عينه ويمكنها ممارسة الجنس مع كلا الطرفين، الا انها نكرت الامر بعدها قائلة انها مرت بمرحلة عصيبة، وانها كانت غير مدركة لنتائج تصريحاتها هذه على مواقع التواصل الاجتماعي.

من التمثيل الى تصميم الأزياء

في عام 2007، وقعت أماندا باينز عقدا لمدة خمس سنوات مع شركة ستيف & باري الشهيرة وذلك لإنشاء خط أزياء خاص بها، أطلقت عليه اسم، dear ، يضم ملابس واكسسوارات. وبدأ توزيعه منذ آب/أغسطس 2007 وعرف شهرة كبيرة قبل غيابها.