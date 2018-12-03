خاص بالفيديو- هل تدعم فيروز زياد الرحباني ليعود الى المسرح؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​​سمير طنب​​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "​​توقعات​ فنية​".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن السيدة ​​فيروز​​، وعن الفنان ​​زياد الرحباني​​، فما الذي كشفه عنهما؟

يرى سمير أن السيدة فيروز ستتقرب أكثر من ابنها زياد، وتقرر دعمه ليجدد مسرحيات قديمة له او لإنتاج فيلم يمثل فيه ابنها شخصيا.

من ناحية أخرى قد يحاول زياد تغيير لونه التلحيني ونوع كلمات أغنياته لكي يصبح أقرب الى ذوق السوق الفني، والى وذوق المطربين الموجودين على الساحة، وممكن أن يحصد جائزة في مهرجان عربي مهم.

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