خاص الفن- هذه مفاجأة ميريام فارس لمحبيها في 12-12-2018!خاص بالفيديو- هل تدعم فيروز زياد الرحباني...

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب طويل عن محبيها بسبب المرض، نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ صورة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها تاريخ 12-12-2018، وبطبيعة الحال عرف الجمهور ان هذا التاريخ سيكون مميزاً لمحبيها، إذ ستقدم شيئاً جديداً أو ستخرج الى العلن بعد اختفائها.

وقد علم موقع "الفن" من مصادر خاصة ان ميريام ستطرح اغنية وفيديو كليب جديدين ستطمئن من خلالهما محبيها على صحتها.

يذكر أن محبي ميريام فارس قد اطلقوا هاشتاغ "ميريام اشتقنالك" وذلك تعبيرا منهم عن حبهم لها.