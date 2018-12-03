هل يكون لإختفاء ياسمين صبري علاقة بزواجها سرا؟‎

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة ياسمين صبري متابعيها بالاختفاء عن وسائل التواصل الاجتماعي وإقفال جميع حساباتها ورفضت الرد على أسئلة الصحفيين المقرّبين منها أيضاً، في حالة من الغموض لم تعتَد عليها ياسمين صبري منذ ظهورها في الوسط الفني، ما جعل البعض يردد الكثير من الشائعات.
واكثر ما تحدث الناس عنه والمرجح ان يكون السبب هو خبر زواجها من رجل أعمال عربي شهير قد تعلن عنه فور عودتها مجدداً إلى جمهورها بعد غيابها.
ياسمين صبري كانت متزوجة من رجل أعمال منذ سنوات وأعلنت عن انفصالها منه قبل عام تقريباً.
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