بفيديو مؤثر.. نادين الراسي تعبّر عن اشتياقها لأولادها

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:05 صباحاً -

بعدما انفصلت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ عن زوجها الممثل ​جيسكار ابي نادر​، ابتعدت قصرا عن أولادها.

وعلى ما يبدو أنه لا يمكن للراسي التواصل معهما، لذلك قررت أن تعبّر عن اشتياقها الشديد لهما على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الراسي عبر هذه الوسائل أكثر من فيديو ظهرت فيهم وهي تحضنهما، وعلقت قائلة: “لقلبي انتو النبض، لحياتي ووجودي انتو السبب، يا رب ساعدني شيل من قلبي الغضب، وردلي اولادي”.