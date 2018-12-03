نقابة المهن التمثيلية منزعجة من التصعيد غير المبرر لسلوك رانيا يوسف

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكى بيانا خاصا بما صدر من الفنانة رانيا يوسف وهو الفستان الذى أثار غضب الكثير من الجمهور فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وكان به الآتى:

تعرب نقابة المهن التمثيلية عن انزعاجها من التصعيد غير المبرر لسلوك جانبه الصواب من إحدى عضوات النقابة وهو الأمر الذى رأت النقابة معالجته داخل البيت النقابى وفى إطار مهنى يضمن عدم تكراره تكريسًا للتوازن بين الحرية والشخصية والمصلحة العامة المتمثلة فى الصورة المشرفة للفعاليات الثقافية المهمة التى ترعاها الدولة المصرية.

وترى النقابة أن تحويل أحد أعضائها إلى القضاء بتهم جنائية هو أمر شديد الخطورة ولا يتناسب مع الفعل غير المقصود والذى سبقت إدانته، كما أنه يسىء إلى مناخ الحرية الذى نسعى إلى توسيع دائرته فى مجتمع يسعى إلى مقاومة التطرف والإرهاب وتعلن النقابة إنه اضطلاعًا منها بدورها فى حماية أعضائها سوف ترسل فريقًا من المحامين للدفاع عن أى عضو يقدم إلى محاكمة جنائية أو تأديبية، كما تهيب بالجميع الالتفات إلى القضايا الأساسية المتمثلة فى أزمات الصناعات الفنية والثقافية وعدم الانجرار إلى قضايا شكلية تبتعد بنا عن دورنا الأساسى فى الدفاع عن حقوق الجميع فى العمل داخل مؤسسات حرة وديمقراطية.