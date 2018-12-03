اريانا غراندي تحطم الارقام القياسية

مرة جديدة، تصدرت المغنية أريانا غراندي العناوين وذلك بعد 24 ساعة على طرح فيديو كليب اغنية thank u, nextحيث حقق العمل المرتبة الاولى ضمن القائمة الرسمية للفيديوهات الاكثر مشاهدة خلال 24 ساعة الاخيرة.

وتخطى كليب “غراندي” 75 ملايين مشاهدة بعد 48 ساعة فقط من طرحه.

وكان موقع يوتيوب قد أكد ان كليب اريانا (25 عاماً) تسبب بتعطيل التعليقات بسبب العدد الكبير من الاشخاص الذين علقوا على الكليب في وقت واحد.

كما اكد موقع يوتيوب ان كليب thank u, next اسرع فيديو يصل في تاريخ يويتوب على مليون اعجاب بعد 35 دقيقة من طرحه فقط.

وتطرقت اريانا في أغنيتها الجديدة عن علاقاتها الغرامية السابقة فتناولت “بيت ديفيدسون”، والمغني الراحل “ماك ميلر” الذي توفي نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات وغيرهما.

الاغنية حققت اكثر من 43 ملايين مشاهدة على قناة اريانا غراندي الرسمية عبر موقع يوتيوب بعد شهر على اطلاقها على طريقة ليريك فيديو.

نذكر ان اريانا كانت قد انفصلت عن خطيبها بيت دافيدسون مؤخراً. وقال مصدر مقرب منهما انهما انفصلا بعد ان اعترفا ان الوقت لم يكن مناسباً لعلاقتهما على الرغم من انهما ما زالا يحبان بعضهما البعض.