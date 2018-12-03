أحمد السعدني يعلن سبب ظهور رانيا يوسف بـ فستان جريء

علق الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على "تويتر" على إطلالة الفنانة رانيا يوسف ، وظهورها بفستان جريء خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي، أمس الخميس.

وكتب أحمد السعدني في تغريدته على "تويتر" قائلًا: "الست لبست مايكل چاكسون وصوابعها مكانتش باينة محدش حس بيها قلعت بقت تريند.. هي عايزه تثبت إن الدنيا ماشيه بـ..... مشيها بضهرها"، في إشارة منه إلى تباين إطلالات "رانيا" في الحفل الافتتاحي والختامي للمهرجان.

وأعجبت رانيا يوسف بتعليق أحمد السعدني على إطلالتها، لتؤكد وجهة نظره بتحليل سبب ظهورها الجريء، وتبعها "السعدني" بتغريدة أخرى علق فيها قائلًا: "على فكرة انا مش بهاجمها خالص الكلام واضح وتقريبًا هي بس اللي فهمته وعملت لايك".

كانت الفنانة رانيا يوسف، تصدرت مؤشرات البحث على جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها الجريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الــ 40 أمس