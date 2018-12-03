رد جريء من المطربة الشعبية بوسي عن الميول الجنسية الشاذة

أكدت المطربة الشعبية بوسي، أنه تحترم حرية الآخرين، ولكنه ترفض التصوير والانسحاب خلال تصويرها أحد الأعمال الفنية لها في حال استعانة المنتج بمخرج معروف بميول جنسية شاذة، حيث قالت: "أرفض التصوير وانسحب تمامًا.. احترم الميول المختلفة ودي حرية شخصية، والاختيار الأخير.. أصور الكليب وأتجنب التعامل مع المخرج".

وردت بوسي في إجابتها على السؤال خلال وجودها في البرنامج الذي أذيع عبر فضائية "الجديد"، قائلة: "في مجالنا ده، بقى في كتير لهم ميول جنسية شاذة، وبنتعامل معاهم، أنا نفسي بتعامل معاهم"، وأضافت: "دول شخصيتهم كدة، وأنا مش هدخل في شخصية حد طالما مش هيأذيني في حاجة، وحتى لو انت عندك ميول مش مظبوطة انت حر في حياتك".