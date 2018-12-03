الفنانة اللبنانية نادين نجيم تخطف الأنظار بإطلالتها الجديده

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الأنظار بإطلالتها خلال حفل Veet Arabia حيث فاجأت جمهورها بعودتها للشعر الطويل، كما ارتدت بدلة عصرية باللون الأبيض من توقيع دار ألكسندر فوتييه.

ونشرت نادين عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، صورة لها من الحفل وظهرت فيها بقمة التألق والجمال، حيث اختارت جاكيت قصير مع حزام يحدد خصرها، وسروال بقصة الأرجل الواسعة وبدت مفعمة بالجمال والأناقة والبساطة، وزيّنت نجيم الجاكيت ببروش أضاف إلى إطلالتها جمال وفخامة، كما أكملت مظهرها بستيلينو من مجموعة لوبوتان مرصّع بالكريستال.

ولاقت الصورة تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من قبل جمهور ومتابعي نادين وانهالت تعليقاتهم المعبرة عن إعجابهم الشديد بمظهرها وبعودتها للشعر الطويل، وذلك بعد ظهورها بشعر قصير في مسلسل "طريقي" مع النجم عابد فهد والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي