سهيلة بن لشهب تنتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "فضفضة"

انتهت نجمة ستار أكاديمى سهيلة بن لشهب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «فضفضة»، وهى من كلمات سامى علي وألحان رامى رفعت وتوزيع مو الشاعر والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن ميدو منيب قبل طرحه أغنية "دنيا جديدة" بمشاركة الجزائرية سهيلة بن لشهب، قدم مؤخرًا ألبوم "حنية الدنيا" للمطربة الشابة هايدي موسي، كما أن آخر أعمال المطربة سهيلة بن لشهب، أغنية باللهجة الجزائرية تحت عنوان "ليك منوليش".