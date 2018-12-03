إيهاب فهمي يكشف عن موقفه مع محمود عبد العزيز

القاهرة - محمد عمار
صرح الفنان إيهاب فهمي أنه يعتز كثيرا بالفنان الراحل محمود عبد العزيز.
وأَضاف فهمي لـ"العرب اليوم" أن قال له الراحل في أحد الأيام "أنت تسير على الطريق السليم ونجمك قرب على التألق"، متابعا أنه يعتز بشهادته كثيرا، حيث كان متواضعا لأقصى درجة، مشيرا أنه كان له بمثابة الصديق والأستاذ في وقت واحد.
الجدير بالذكر أن إيهاب فهمي أنتهى من تصوير فيلم "زنزانة 7" مع أحمد زاهر ونضال شافعي، وعُرض له مؤخرا مسلسل "الأب الروحي"، الجزء الثاني ويقوم بتصوير مجموعة من الأفلام منها "يوم العرض" مع أحمد صيام.
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