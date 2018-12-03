صورة سيلفى تجمع شيكو وفتحى عبد الوهاب

من المعروف عن الفنان فتحى عبد الوهاب، حبه لالتقاط صور سيلفى بتعبيرات وجه كوميدية، ويحرص بين الحين والآخر على مشاركة متابعيه ببعض من هذه الصور.

وشارك الفنان فتحى عبد الوهاب، جمهوره بصورة سيلفى، تجمعه بالفنان الكوميدى "شيكو"، حيث ظهر بتعبيرات مثيرة للضحك.

ونالت الصورة، إعجاب متابعى وجمهور فتحى عبد الوهاب، وحصلت على عدد كبير من الإعجابات، وعلق أحد المتابعين بقوله: "السيلفى الخطير".