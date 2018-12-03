عائشة بن أحمد توضح دورها في "نصب تذكاري"

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، سعادتها الكبيرة بالمشاركة في عمل فني من بطولة النجم تامر حسني، والذي يعد أول عمل فني يجمعهما سويًا، بالإضافة إلى احتواء الفيلم على كوكبة مميزة من النجوم منهم زينة وخالد الصاوي ومحمد ثروت وأحمد فتحي، مشيرة إلى أنها من المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها في فيلم "نصب تذكاري" خلال السياق الدرامي للفيلم الأسبوع المقبل.

وأوضحت عائشة لـ"العرب اليوم" أن الفيلم يقدمها للجمهور في شكل مختلف تماما عن كل أعمالها السابقة، وسيكون بمثابة مفاجأة بالنسبة للمشاهدين حينما يتم طرحه بدور العرض السينمائي، وبخاصة انه يعد تجربة جديدة بالنسبة لها ولكل المشاركين فيه.

يُشار إلى ان فيلم "نصب تذكاري" من بطولة تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد ثروت وأحمد فتحي وعزت أبو عوف، وهو من إنتاج شركة "دولار".