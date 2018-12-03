شكرا لقرائتكم خبر عن زواج مالين أكرمان وجاك دونيلي فى المكسيك.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوجت النجمة السويدية مالين أكرمان الممثل جاك دونيلي، وكشف موقع جاست جيرد عن أن مراسم الزواج تمت على أحد الشواطئ في تولوم بالمكسيك، واقتصر الحفل على الأصدقاء المقربين من مالين أكرمان وجاك دونيلي.

واختارت مالين أكرمان أن ترتدي فستان من تصميم بسيط باللون الوردي وهى تعلن موافقتها على الزواج من دونيلي، وذلك حسب موقع "جاست جيرد".

يذكر أن جاك دونيلي طاب الزواج من مالين أكرمان شعر أكتوبر الماضى وذلك بعد قصة حب طويلة جمعتهما.