شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا هنأ حسن الرداد الفنان أشرف عبد الباقى بعد حضور عرض "جريما فى المعادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان حسن الرداد، الشكر للفنان أشرف عبد الباقى، بعد حضوره عرض مسرحية "جريما فى المعادى"، بصحبة عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد رزق، ومحمود عبد المغنى. جانب من الحضور وبعث الرداد رسالة تهنئة وشكر للفنان أشرف عبد الباقى قائلاً: "سعدت واستمتعت جدا بحضور العرض المسرحى الراقى والأكثر من رائع "جريما فى المعادى"، تحية كبيرة للنجم والفنان أشرف عبد الباقى على هذه التجربة الرائعة والمختلفة وعلى تقديمه مجموعة جديدة من الممثلين الموهوبين".

جانب من اللقطات التذكارية

حسن الرداد

صورة تذكارية وأضاف: "تحية أخرى لكل الممثلين الموهبين على المجهود والأداء المتميز وكل العاملين فى هذا العمل، مسرحية جميلة أنصحكم بمشاهدتها".

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