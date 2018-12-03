شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر للموسم الثانى من مسلسل الخيال العلمى والأكشن Marvel's Runaways والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Hulu أول تريلر تشويقى للموسم الثانى من مسلسل الخيال العلمى والأكشن Marvel's Runaways، المقرر بدء عرضه على الشبكة يوم 21 ديسمبر المقبل.

مسلسل Marvel's Runaways يدور حول مجموعة من ستة مراهقين في عالمMarve الذين يكتشفون سرًا أن والديهم أعضاء في عصابة شريرة عظمى تسمى The Pride، وبعد أن قرروا أنهم لم يعودوا آمنين في منازلهم، يقومون بالهرب، وبالتالى تواجههم العديد من الزمات التى يتعلمون بسببها الكثير من الأشياء ويصبحون عائلة واحدة فى نهاية المطاف.

المسلسل من بطولة رينزي فيليز، ليريكا أوكانو، فرجينيا جاردنر، اريلا بارر، جريج سولكين، أليجرا أكوستا، كيفن وايزمان، انجيل باركر، ريان ساندز، آني فرشينج، كيب باردو، ومن تأليف ستيفاني سافاج، وجوش شوارتز.