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شكرا لقرائتكم خبر عن السيلفى الخطير.. شاهد صورة تجمع شيكو وفتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف عن الفنان فتحى عبد الوهاب، حبه لالتقاط صور سيلفى بتعبيرات وجه كوميدية، ويحرص بين الحين والآخر على مشاركة متابعيه ببعض من هذه الصور.
وشارك الفنان فتحى عبد الوهاب، جمهوره بصورة سيلفى، تجمعه بالفنان الكوميدى "شيكو"، حيث ظهر بتعبيرات مثيرة للضحك.
السيلفى الخطير
ونالت الصورة، إعجاب متابعى وجمهور فتحى عبد الوهاب، وحصلت على عدد كبير من الإعجابات، وعلق أحد المتابعين بقوله: "السيلفى الخطير".
شكرا لقرائتكم خبر عن السيلفى الخطير.. شاهد صورة تجمع شيكو وفتحى عبد الوهاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .