شكرا لقرائتكم خبر عن السيلفى الخطير.. شاهد صورة تجمع شيكو وفتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف عن الفنان فتحى عبد الوهاب، حبه لالتقاط صور سيلفى بتعبيرات وجه كوميدية، ويحرص بين الحين والآخر على مشاركة متابعيه ببعض من هذه الصور.

وشارك الفنان فتحى عبد الوهاب، جمهوره بصورة سيلفى، تجمعه بالفنان الكوميدى "شيكو"، حيث ظهر بتعبيرات مثيرة للضحك.



السيلفى الخطير

ونالت الصورة، إعجاب متابعى وجمهور فتحى عبد الوهاب، وحصلت على عدد كبير من الإعجابات، وعلق أحد المتابعين بقوله: "السيلفى الخطير".