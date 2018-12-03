شكرا لقرائتكم خبر عن «لازم توجعينى».. جديد المطرب مصطفى محفوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى زووم مع مصطفى محفوظ فى كليب جديد يحمل اسم "لازم توجعينى" من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مصطفى محفوظ، ومن المقرر أن يتم طرحه على طريقة الفيديو كليب، خلال الفترة القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى يواصل المطرب مصطفى محفوظ وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائى الجديد الذى يتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، والذى سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى محفوظ أغنيته "الله وما شاء الله"، وهى من كلمات الشاعر الغنائى وائل توفيق وألحان رامى صبرى وتوزيع توما.